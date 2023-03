PSG : Nordi Mukiele et Marquinhos sortent sur blessure contre Nantes

Terrible désillusion pour le PSG à quelques jours du match retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Face au FC Nantes, lors de la 26ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes, le club de la Capitale a perdu deux défenseurs sur blessure. Nordi Mukiele est d’abord sorti, remplacé par le milieu espagnol Carlos Soler (70e). Le latéral parisien se tenait le mollet lors du changement et ne semblait pas bien confiant.

La suite après cette publicité

Mais la plus grande mauvaise nouvelle provient du capitaine Marquinhos. Le Brésilien s’est écroulé en grimaçant et se tenant la hanche après une mauvaise extension sur un duel aérien. Il a été remplacé par le jeune El Chadaille Bitshiabu (75e). Il a directement filé dans le vestiaire pour passer de premiers tests physiques pour jauger la douleur. A voir désormais la gravité et le temps d’indisponibilité des deux défenseurs.

À lire

Ligue 1 : le PSG s’impose au forceps face à Nantes avant de retrouver le Bayern