Chelsea : Lesley Ugochukwu explique son choix

Lesley Ugochukwu a quitté sa Bretagne natale cet été, direction le sud-ouest de Londres. Si la pluie ne devrait pas déranger l’ancienne pépite du Stade Rennais, le milieu de terrain va devoir faire sa place au sein d’un club où la concurrence est immense. Et l’international espoir a bien commencé, puisqu’il a montré de bons flashs lors de ses entrées en jeu en Premier League, mais aussi et surtout en Carabao Cup face à Wimbledon (2-1), pour sa première titularisation. Lors d’un entretien exclusif avec Le Parisien, Ugochuwku raconte les dessous de son transfert à Chelsea ainsi que ses premiers pas.

«Au départ je pensais faire toute la saison avec Rennes, mais le foot, ça va vite. Ça faisait un moment que Chelsea me suivait. J’ai été attiré par ce qu’ils veulent faire et ce qu’ils voient en moi. Par rapport à mes ambitions aussi, je pense que c’était parfait de partir à ce moment-là. Ils disent que je peux devenir un très grand milieu de terrain, si je mets tout en œuvre et que tout se passe bien. C’est à moi de prouver que je peux avoir ma place sur le long terme. J’avais envie de passer ce cap», explique-t-il. Il poursuit : « c’est Chelsea ! Il suffit de voir tous les trophées qu’ils ont gagnés et les légendes qui sont passées par là. Quand un club de cette envergure vient te chercher, c’est très difficile de refuser.» Pour ce qui est de l’adaptation, l’ancien de Rennes loge à l’hôtel, «c’est un peu particulier mais bientôt j’aurai mon chez-moi. L’adaptation se passe bien. Dans l’équipe, on est pas mal de Français, je m’ouvre à tout le monde. J’ai des parents d’origine nigériane donc pour l’anglais c’est plus simple aussi.» Avec la blessure de Roméo Lavia, celle de Carney Chukwuemeka et le prêt d’Andrey Santos à Nottingham Forrest, Lesley Ugochukwu a un coup à jouer en ce début de saison au milieu de terrain.