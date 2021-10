Ligue 1 : le PSG chute pour la première fois de la saison à Rennes

Dernière sortie avant la trêve internationale. Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Rennes ce dimanche après-midi. En tête du championnat grâce à huit victoires en autant de matches, les Parisiens souhaitaient forcément poursuivre leur sans-faute avant les matches en sélection. Mais il fallait se méfier du SRFC puisque le PSG n'a plus lâché de points sur la scène hexagonale depuis le 9 mai... à Rennes ! En face, les Rennais justement, quatorzièmes au coup d'envoi, étaient à la recherche de leur troisième victoire de la saison en L1. Bruno Génésio optait pour un 4-4-2 avec son meilleur buteur Sulemana à gauche et un duo Laborde-Terrier devant. Mauricio Pochettino, lui, alignait un 4-2-3-1 avec Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé en attaque. Malgré une première occasion pour Messi (7e), les visiteurs souffraient d'entrée face au pressing rennais et aux mouvements incessants des locaux. D'ailleurs, le SRFC prenait petit à petit le dessus avec des tentatives de Laborde (10e) et Sulemana (21e), avant la réponse de Neymar (23e) et celle de Mbappé (25e).

Bousculés, les Parisiens arrivaient finalement à créer un gros danger avec ce coup-franc de «La Pulga» sur la barre transversale (31e). On se dirigeait donc vers un 0-0 à la pause mais ça, c'était avant la 45e minute. Sur un magnifique centre de Sulemana, Laborde finissait le travail du gauche (45e, 1-0). Un but encaissé au pire moment par le PSG, mené à la mi-temps. Une fin de premier acte compliquée, et un début de seconde période encore plus dur. Car quelques secondes après la reprise, Tait doublait la mise sur un centre fort de Laborde (46e, 2-0). Le but était validé par la VAR et le PSG se retrouvait dos au mur. Avec ce score, les champions de France avaient du mal à réagir et Sulemana, très actif, était proche du troisième but rennais (61e, 62e). Finalement, le PSG arrivait à réduire le score avec une frappe croisée de Mbappé, mais la VAR refusait ce but pour un hors-jeu (68e). De l'autre côté, la VAR intervenait aussi pour annuler un penalty accordé à Rennes pour une faute de Hakimi sur Laborde (81e). Score final : 2-0. Après huit victoires en championnat cette saison, le PSG s'inclinait contre Rennes.

