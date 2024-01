La Juventus est en pleine galère pour remplacer Paul Pogba

Les Bianconeri sont bien embêtés. Toujours dans les pattes de l’Inter Milan pour la course au Scudetto, la Juventus peut compter sur son capitaine en forme, Adrien Rabiot, sur Manuel Locatelli, tout juste prolongé jusqu’en 2028 ainsi que sur l’Américain Weston McKennie. Cependant, il n’y a plus qu’eux pour compléter l’entrejeu de la Vieille Dame après les suspensions de Paul Pogba (dopage) et Nicolo Fagioli (paris sportifs). Afin de pallier leurs longues absences, la Vieille Dame s’active depuis des mois pour leur trouver un remplaçant.

Mais c’est un dossier qui s’enlise depuis maintenant des mois. Dès la fin d’année dernière, les Bianconeri ont commencé à scruter en Premier League et trois noms sont revenus : Thomas Partey (Arsenal), Pierre-Emile Hojberg (Tottenham) et Kalvin Phillips (Manchester City). Trois joueurs poussés vers la sortie cet hiver, mais Thomas Partey se remet tout juste d’une blessure, alors que les pistes menant à Pierre-Emile Hojberg et Kalvin Phillips, également courtisé par le Paris Saint-Germain, n’avancent pas.

La Juventus essuie plusieurs refus

«Cristiano Giuntoli, notre directeur sportif, et Manna regardent autour d’eux pour voir s’il y a une possibilité de faire venir un joueur. Je suis content de ce groupe et il faut continuer comme ça. Le club sait ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, toucher à ce qui va bien peut créer des problèmes», avait récemment déclaré Massimiliano Allegri à propos de l’arrivée d’un milieu de terrain cet hiver. Comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans l’année, Teun Koopmeiners représentait aussi une piste sérieuse, mais il semble encore trop tôt pour que la Vieille Dame puisse répondre aux attentes économiques de l’Atalanta.

Toujours selon nos indiscrétions, des idées low cost ont commencé à émerger chez les dirigeants de la Vieille Dame, notamment celles menant à Morten Frendrup, Andrea Colpani et Sandi Lovric, alors que l’international serbe de l’Udinese, Lazar Samardžić, était une priorité, mais s’éloigne d’une arrivée en raison des problèmes économiques des Bianconeri. Pour l’instant, selon la presse italienne, la grande cible reste Ederson, un Brésilien de 24 ans qui évolue du côté de l’Atalanta, mais là encore, il va falloir trouver une formule astucieuse pour convaincre la Dea de le lâcher cet hiver…

La Juventus tente des pistes surprenantes

Autre piste étonnante, celle menant à Jordan Henderson, très mal acclimaté au climat saoudien. En difficulté socialement à Al-Ettifaq, l’ex-capitaine des Reds est ciblé par la Juve, qui le voudrait en prêt. Mais là encore, la marge de manœuvre des Bianconeri est limitée et à moins d’un départ de Moise Kean, l’opération est en suspens, alors qu’on apprenait que le Rennais Nemanja Matić, également mal acclimaté à la Bretagne et cible prioritaire de l’OL, a aussi été proposé à la Juventus et à l’AC Milan par son entourage.

Un véritable chantier, qui oblige carrément les deuxièmes de Serie A à attendre l’été prochain pour trouver enfin leur milieu de terrain. Car il ne s’agit pas que du seul secteur prioritaire. Mais défensivement, la Juve a eu moins de mal à trouver son bonheur. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, Lille a trouvé un accord avec la Juventus pour un transfert à 3,5 millions d’euros du défenseur central portugais Tiago Djaló, avec un pourcentage sur une future revente. De quoi soulager un peu Max Allegri.