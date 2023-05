Clermont-OL : Laurent Blanc ne croit plus à l’Europe

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais retombe dans ses travers. Après deux succès consécutifs contre Strasbourg (1-2) et Montpellier (5-4), les Lyonnais se sont de nouveau inclinés ce dimanche sur la pelouse de Clermont (2-1). Pourtant, Alexandre Lacazette avait ouvert le score pour les Gones, mais cela n’a pas suffi pour venir à bout des Clermontois. Avec cette défaite, les hommes de Laurent Blanc disent certainement adieu à l’Europe. Ce dernier a été mécontent au micro de Prime Video du scénario de la première mi-temps.

« Ce n’est pas la seconde période que je regrette. Le tournant du match, c’est quand on ouvre le score. Durant les cinq minutes qui suivent, il faut toujours faire attention. Inconsciemment, on a un peu tendance à se relâcher. Je ne fais que le répéter mais apparemment, je ne suis pas bien compris. Je pense que si on arrive à rentrer à la mi-temps à 1-0, le match est totalement différent en seconde période. Après, il ne faut pas lever le mérite de Clermont. Ils ont joué à fond du début à la fin et ils ont été récompensés parce qu’il gagne ce match (..) Pour l’Europe, c’est râpé. Et on perd Dejan (Lovren) qui est un acteur majeur de notre défense»

