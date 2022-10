Real Madrid : Karim Benzema absent de l'entraînement

Auteur de 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de saison, l'attaquant français Karim Benzema participe à la très bonne entame du Real Madrid en Liga (2e de Liga, à égalité de points avec le leader barcelonais) et en Ligue des champions (3 victoires, premier du groupe F). Néanmoins, après avoir raté trois rencontres en septembre (Majorque, Leipzig et Atlético), l'ancien Lyonnais pourrait bien rater sa quatrième rencontre de la saison sur blessure.

En effet, l'international tricolore (97 sélections, 37 réalisations) est absent de la séance d'entraînement de ce vendredi et devrait être mis au repos ce week-end, lors duquel la Maison Blanche se déplacera sur la pelouse de son voisin Getafe (8 octobre - 21 heures, match à suivre sur notre live commenté). Une absence qui n'arrive pas au meilleur des moments pour Carlo Ancelotti, qui devra gérer deux rendez-vous importants par la suite : le Shakhtar Donetsk à domicile en C1 avant de se rendre au Camp Nou pour le 252e Clasico face au FC Barcelone en championnat dimanche prochain.