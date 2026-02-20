Crystal Palace : l’avenir de Glasner de plus en plus incertain

Crystal Palace a un temps occupé la 4e place de Premier League cette saison. C’était en décembre, après une belle série de résultats. Malheureusement, c’est la dégringolade depuis, avec 1 seule victoire lors des 14 dernières rencontres disputées ! Elimination pitoyable en Cup, série négative en Premier League, et voilà les Eagles tombés à la 13e place. De quoi remettre en cause l’avenir de son entraîneur Oliver Glasner, un temps cité dans le viseur de Manchester United ? Selon Fabrizio Romano, le coach autrichien, en fin de contrat en juin, pourrait quitter le club avant, et discuterait actuellement de cela avec sa direction.

L’entraîneur était présent ce vendredi midi en conférence de presse, à deux jours de recevoir Wolverhampton dans un match important pour le maintien. Et c’est peu dire qu’il n’a pas entièrement rassuré sur sa présence à court terme sur le banc de Crystal Palace. « On verra bien. J’ai toujours dit qu’en tant qu’entraîneur, on dépend toujours de ses joueurs. Ils auront tout le soutien nécessaire, comme toujours, et ensuite on verra. » Relancé sur sa volonté de rester jusqu’à la fin de la saison, il a glissé : « on verra bien. Ce que l’avenir nous réserve, on ne sait jamais. »