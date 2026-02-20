Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Crystal Palace : l’avenir de Glasner de plus en plus incertain

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Oliver Glasner @Maxppp

Crystal Palace a un temps occupé la 4e place de Premier League cette saison. C’était en décembre, après une belle série de résultats. Malheureusement, c’est la dégringolade depuis, avec 1 seule victoire lors des 14 dernières rencontres disputées ! Elimination pitoyable en Cup, série négative en Premier League, et voilà les Eagles tombés à la 13e place. De quoi remettre en cause l’avenir de son entraîneur Oliver Glasner, un temps cité dans le viseur de Manchester United ? Selon Fabrizio Romano, le coach autrichien, en fin de contrat en juin, pourrait quitter le club avant, et discuterait actuellement de cela avec sa direction.

La suite après cette publicité

L’entraîneur était présent ce vendredi midi en conférence de presse, à deux jours de recevoir Wolverhampton dans un match important pour le maintien. Et c’est peu dire qu’il n’a pas entièrement rassuré sur sa présence à court terme sur le banc de Crystal Palace. « On verra bien. J’ai toujours dit qu’en tant qu’entraîneur, on dépend toujours de ses joueurs. Ils auront tout le soutien nécessaire, comme toujours, et ensuite on verra. » Relancé sur sa volonté de rester jusqu’à la fin de la saison, il a glissé : « on verra bien. Ce que l’avenir nous réserve, on ne sait jamais. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Oliver Glasner

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Oliver Glasner Oliver Glasner
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier