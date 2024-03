LdC : Real Madrid-City et Atlético-Dortmund pourraient être inversés !

Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Si le PSG s’en est bien sorti sur le papier en tirant le FC Barcelone, le Real Madrid a lui eu la mauvaise surprise d’affronter, une nouvelle fois, Manchester City (la troisième fois en trois ans). De son côté, l’Atlético de Madrid affrontera le Borussia Dortmund. Mais hasard du calendrier, les Merengues et les Colchoneros recevront lors du match aller de ces quarts de finale.

De quoi clairement préoccuper les autorités espagnoles. Selon AS, pour des raisons de sécurité, les autorités ne veulent pas que Madrid accueille deux rencontres aussi importantes en 24 heures. Et d’ordinaire, l’UEFA n’est pas non plus favorable à ce type de scénario. Le même scénario avait d’ailleurs eu lieu récemment à Lisbonne avec des matches européens de Benfica et du Sporting ce qui avait poussé l’UEFA à reporter l’un des deux matches. Et en Ligue des Champions où les rencontres se jouent en même temps à partir des quarts de finale, cela pourrait pousser l’UEFA à inverser l’ordre de l’une des deux rencontres. À suivre…