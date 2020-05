OL : Jean-Michel Aulas craint la fuite de ses talents

Le 30 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a acté la fin de la saison 2019/2020. En conséquence, l'Olympique Lyonnais reste figé au 7e rang du championnat et - sauf victoire en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG - ne participera à aucune compétition européenne la saison prochaine. Une décision lourde de sens pour le club rhodanien, qui compte dans ses rangs bon nombre de joueurs habitués aux joutes européennes. Interrogé dans l'émission L'Equipe du Soir, sur La Chaîne L'Equipe, le président de l'OL n'a pas caché ses inquiétudes en vu du prochain mercato.

«Si on n'arrive pas à faire en sorte de retrouver une coupe d’Europe, ce qui était légitime via le championnat, si on n’est pas qualifié, c’est un grand préjudice. On aura alors beaucoup de difficultés à garder nos joueurs et à en attirer d’autres», a réagi Jean-Michel Aulas, avant de se montrer un peu plus rassurant.«L’OL a une grande qualité par rapport à tous les autres, on a fait passer avant l’équilibre économique, on a un certain nombre de réserves, on aura quoiqu'il arrive une équipe avec beaucoup de qualité, on a de l’ambition, on fera ce qu'il faut pour compenser, si on ne participe pas à une compétition européenne.»