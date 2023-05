Real Madrid : Toni Kroos confiant pour les prolongations de Nacho et Dani Ceballos

L’été s’annonce chaud à Madrid. En plus de Joselu et Jude Bellingham qui seraient en approche, le Real Madrid doit également composer avec de nombreuses fins de contrat. C’est notamment le cas de Toni Kroos. Toujours aussi indispensable dans le onze madrilène cette saison, le milieu allemand devrait rester chez les Merengue une saison de plus au minimum. Alors que tout semble ficelé, il s’est même fendu d’une petite blague autour de sa prolongation au micro de Real Total : «Je dois redemander au club quand ils vont annoncer mon renouvellement, car je dois partir en vacances à un moment donné !» L’avenir n’est pas aussi certain pour d’autres joueurs, moins essentiels, de l’effectif de Carlo Ancelotti comme Nacho, Marco Asensio ou Dani Ceballos.

Interrogé par le média allemand sur les situations de ses coéquipiers, le champion du monde 2014 s’est voulu pessimiste sur le dossier Marco Asensio, proche du départ, mais plutôt confiant quant aux prolongations de ses deux autres coéquipiers : «Il est difficile de dire ce qui va se passer avec Nacho, Asensio et Ceballos. On en parle pas trop. J’ai l’impression avec Marco que ça ne va pas continuer, mais plus à cause des rapports externes qu’internes. Quant à Nacho et Ceballos, aucune idée. Mais j’ai un pressentiment. Je serais heureux s’ils restaient tous les deux. Vous n’avez pas besoin de parler à Nacho et je pense que Dani joue très bien.» Reste à savoir s’il fera un 3/3 avec ses prédictions.

