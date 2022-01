OL : Chelsea cherche à casser le prêt d'Emerson !

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais s’annonce très agité. Côté arrivées, les Gones souhaitent enrôler l’attaquant du Zenit, Sardar Azmoun, même si l’affaire est compliquée. Quant au rayon des départs, le club rhodanien cherche toujours à se débarrasser de Marcelo Guedes et ne veut plus du flop Xherdan Shaqiri.

De plus, les septuples champions de France ont fait savoir que si des offres XXL leur parvenaient pour certains éléments très cotés (Bruno Guimarães par exemple), elles seront étudiées. Cependant, les Gones pourraient devoir gérer un dossier qui n’était pas censé être au programme : celui d’Emerson Palmieri (27 ans). Arrivé sur les bords du Rhône l’été dernier en provenance de Chelsea, le champion d’Europe italien a été prêté par les Blues.

L’absence de Chilwell a tout changé

Apparu à 15 reprises en Ligue 1 (1 but) sous le maillot de l’OL, le Transalpin s’est bien adapté à son nouvel environnement. « J'ai été bien reçu, je suis un homme heureux ici. Je suis aussi un père comblé avec une famille très heureuse à Lyon. Si je devais décider aujourd'hui, je n'aurais pas de problème pour vous dire que je peux rester à Lyon. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des clubs, des personnes, de la situation. Je suis content ici, mais on verra ça plus tard », déclarait-il récemment.

Mais Le Progrès révèle que Chelsea pourrait mettre un terme à son aventure lyonnaise dès cet hiver. En effet, si l’OL dispose d’une option d’achat prioritaire jusqu’au mercato estival 2022, les Londoniens chercheraient à casser le prêt. La raison ? Ben Chilwell a été opéré du genou et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Engagés dans plusieurs tableaux, les Blues aimeraient donc récupérer leur joueur. Trouveront-ils un terrain d’entente financier ou sportif avec les Gones ?