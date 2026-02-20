Menu Rechercher
Brest : la réaction à chaud de Grégoire Coudert après la victoire contre l’OM

Ludovic Ajorque, contre l'OM @Maxppp
Brest 2-0 Marseille

Décisif sur sa ligne, à l’image du penalty arrêté face à Mason Greenwood, Grégoire Coudert, portier du Stade Brestois, savourait logiquement au micro de Ligue 1+ après la victoire des siens contre l’OM (2-0).

«C’était un super match de toute l’équipe, tout le monde s’est donné à fond, les Ultras nous ont manqué mais tout le monde s’est donné, c’est super. J’avais étudié sa façon de frapper, l’idée n’était de ne pas partir trop tôt. Il faut continuer de travailler, je suis content d’avoir été décisif mais il faut remettre ça la semaine prochaine contre Metz. On va savourer car c’est l’OM en face», a indiqué le dernier rempart du SB29.

