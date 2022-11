OM : Pau Lopez juge son début de saison

Dans un long entretien accordé à la Provence, le portier de l'Olympique de Marseille Pau Lopez est revenu sur plusieurs sujets sur le plan collectif, mais aussi individuel, sans langue de bois. « Je me sens bien. C'était bizarre au début après ma blessure contre le Betis (en match amical), mais je me sens un peu mieux à chaque match. Je me sens mieux par rapport à la saison dernière aussi. Je suis content de ce que je fais, mais je sais que je peux faire encore mieux », a déclaré l'Espagnol de 27 ans.

La suite après cette publicité

Avant de rajouter que « c'est important d'avoir cette mentalité. Dans le football, tout peut changer très vite. Il faut garder la tête froide. Je prends chaque match comme si c'était le dernier. Je me sens bien dans le club, dans le groupe, dans la ville. Ma famille aussi, et c'est très important. Je veux en profiter après mes deux saisons à Rome, jouer le plus de matches possible. J'avais perdu cette sensation là-bas. »