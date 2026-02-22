Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Le revanchard Axel Disasi met tout le monde d’accord à West Ham

Par Jordan Pardon
1 min.
Disasi @Maxppp

West Ham se porte mieux en 2026, et encore plus défensivement depuis la signature d’Axel Disasi. Arrivé cet hiver après une demi-saison au placard à Chelsea, l’international tricolore s’est vite affirmé comme un titulaire indiscutable dans son nouveau club. Son entraîneur Nuno Espirito Santo l’a installé aux côtés de Mavropanos sur les derniers matchs, et la réussite est totale. Avant l’arrivée du Français, les Hammers n’avaient enregistré qu’un seul clean-sheet en 26 matchs. Ils en comptent 3 depuis, pour un seul but encaissé.

La suite après cette publicité

«On a vraiment l’impression qu’il leur a apporté une plus-value défensivement», confiait le légendaire coach anglais Jamie Redknapp sur Sky Sports ces derniers jours. Hier encore, l’ex-Monégasque a réalisé un match plein face à Bournemouth, et pourtant, le menu était copieux sur le papier avec Eli Junior Kroupi. L’attaquant français a peiné à exister, et il est même sorti en fin de rencontre. Après six mois sans jouer ni même s’entraîner avec un groupe professionnel, Disasi se reconstruit dans la discrétion.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
West Ham
Axel Disasi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham
Axel Disasi Axel Disasi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier