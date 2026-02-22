Le revanchard Axel Disasi met tout le monde d’accord à West Ham

West Ham se porte mieux en 2026, et encore plus défensivement depuis la signature d’Axel Disasi. Arrivé cet hiver après une demi-saison au placard à Chelsea, l’international tricolore s’est vite affirmé comme un titulaire indiscutable dans son nouveau club. Son entraîneur Nuno Espirito Santo l’a installé aux côtés de Mavropanos sur les derniers matchs, et la réussite est totale. Avant l’arrivée du Français, les Hammers n’avaient enregistré qu’un seul clean-sheet en 26 matchs. Ils en comptent 3 depuis, pour un seul but encaissé.

«On a vraiment l’impression qu’il leur a apporté une plus-value défensivement», confiait le légendaire coach anglais Jamie Redknapp sur Sky Sports ces derniers jours. Hier encore, l’ex-Monégasque a réalisé un match plein face à Bournemouth, et pourtant, le menu était copieux sur le papier avec Eli Junior Kroupi. L’attaquant français a peiné à exister, et il est même sorti en fin de rencontre. Après six mois sans jouer ni même s’entraîner avec un groupe professionnel, Disasi se reconstruit dans la discrétion.