Mercato : Grégory Lorenzi dévoile les intentions du Stade Brestois

Le Stade Brestois découvre la Ligue des Champions cette année, non sans réussite puisque le club breton a déjà remporté trois matchs sur les 5 premières journées et se classe à la très encourageante 11e place, avant de recevoir le PSV Eindhoven ce soir. Les Ty’Zefs sont bien partis pour se qualifier en 16e de finaux et pourraient se renforcer cet hiver afin d’être plus compétitifs en Ligue 1. En France aussi les hommes d’Éric Roy occupent la 11e place mais ont plus de mal à enchaîner en championnat ces temps-ci.

«On a une petite réflexion pour savoir si on va retoucher à certains postes, admet Grégory Lorenzi à Canal+. Il reste des matchs avant la moitié du championnat. Un latéral gauche ? C’est ce qu’il se dit, après je n’entrerai pas dans tous les détails. Si on a l’opportunité de se renforcer à certains postes, on le fera mais sans prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce n’est pas dans nos habitudes», précise le directeur sportif du SB29. La grave blessure du latéral gauche titulaire, Bradley Locko, à la mi-août a en effet contrarié les plans du club.