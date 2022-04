Chelsea : des manifestations contre l'un des potentiels acheteurs après des propos racistes

Les quatre prétendants au rachat de Chelsea ont jusqu'au 11 avril pour soumettre leurs dernières offres à la banque américaine, Raine, qui choisira ensuite la meilleure. L'un des potentiels acheteurs, la famille Rickett, également propriétaire des Chicago Cubs, est dans la tourmente depuis la divulgation d'emails dans lesquels les personnes musulmanes étaient cités comme étant les "ennemis" de la famille. Le groupe de supporter, Chelsea Supporter Trust avait publié dans la semaine un communiqué rejetant l'offre des Américains.

Après avoir mené un sondage, ils sont en mesure d'affirmer que «72% de ceux qui ont répondu n'ont pas confiance actuellement pour que la famille Ricketts gère un club inclusif et prospère, alors que 5% des personnes interrogées pensent le contraire.» Ainsi, selon The Sun, ce samedi après-midi, avant la réception de Brentford, une centaine de supporters des Blues étaient présents devant Stamford Bridge pour manifester contre le potentiel rachat des Rickets avec des chants et des pancartes «Non au Ricketts, non au racisme» ou encore «Dégagez les Ricketts, vous n'êtes pas les bienvenus ici.» A voir maintenant si cette manifestation aura un impact au moment du choix des nouveaux propriétaires.