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L’Atlético s’offre Alejandro Grimaldo

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Alejandro Grimaldo @Maxppp

C’était annoncé par les médias espagnols depuis plusieurs jours, et c’est désormais officiel : Alejandro Grimaldo va rejoindre l’Atlético de Madrid après ce Mondial 2026. Le latéral gauche de 30 ans va ainsi quitter Leverkusen pour renforcer le club de la capitale espagnole, qui se cherchait un renfort en défense et a misé sur l’international espagnol.

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« L’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen sont parvenus à un accord pour le transfert d’Alejandro Grimaldo, qui signe avec notre club jusqu’au 30 juin 2030 », indique le communiqué officiel colchonero. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé publiquement mais il devrait environner les 15 millions d’euros selon les médias ibériques.

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