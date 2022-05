FC Barcelone : les trois clubs qui veulent recruter Memphis Depay

La suite après cette publicité

Il semblait être la première victime de l'arrivée de Xavi, ne jouant qu'assez peu lors des premiers mois qui ont suivi la prise de fonctions de l'ancien milieu de terrain catalan. Se contentant des miettes, il était difficile pour lui de montrer son niveau sur quelques minutes de jeu par-ci par-là. Mais dernièrement, le Néerlandais a recommencé à jouer régulièrement, étant même un des meilleurs joueurs de l'équipe, avec des belles prestations contre Mallorca et le Celta au Camp Nou plus tôt dans le mois notamment.

Seulement, on le sait, le Barça a besoin d'argent. Et dans cet effectif, si on met de côté les rares joueurs considérés comme intransférables comme Ansu Fati ou Pedri, il y a peu de joueurs qui ont une valeur intéressante sur le marché. Frenkie de Jong risque d'ailleurs d'en faire les frais et d'être sacrifié pour remplir les caisses et pouvoir renforcer d'autres positions, lui qui est convoité par Manchester United.

La cote en Angleterre

Comme l'indique Sport, il ne manque pas de prétendants, alors que son contrat expire en juin. Il a tout de même une option pour prolonger d'une saison supplémentaire. Le média catalan indique qu'Arsenal est déjà officiellement venu aux nouvelles auprès du Barça, afin de remplacer Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah, tous deux libres cet été. Le profil et l'expérience du Néerlandais plaisent beaucoup aux Gunners.

Ce n'est pas tout, puisqu'Everton et Newcastle ont aussi fait part de leur intérêt. Reste donc à savoir quel sera le positionnement du joueur, plutôt à l'aise à Barcelone, mais aussi du club catalan. Mine de rien, Depay est le meilleur buteur de l'équipe cette saison avec 13 réalisations, à égalité avec Aubameyang. Mais comme on dit en Catalogne, la pela es la pela (l'argent, c'est l'argent, NDLR)...