Barça : Raphinha pourrait prolonger

Raphinha s’est affirmé comme un pilier du FC Barcelone ces dernières années, et son importance sur le terrain ne fait aucun doute. L’attaquant brésilien, dont le contrat court jusqu’en 2028, reste un élément central du dispositif de Hansi Flick, capable de dynamiser l’attaque et d’imposer le pressing. Avec des performances de haut niveau et une influence grandissante dans le vestiaire, Raphinha se positionne comme un leader naturel, essentiel au succès sportif du club et à ses ambitions en Liga et en Ligue des Champions.

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Alors que le mercato pourrait susciter l’intérêt de nombreuses écuries, Raphinha a clairement affiché sa volonté de rester au Barça au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine selon Sport. Fidèle à son club malgré les offres parfois alléchantes, y compris en provenance du championnat saoudien, le Brésilien discute déjà avec la direction des axes d’amélioration et devrait bientôt prolonger son contrat, garantissant ainsi sa présence pour les projets futurs du club.