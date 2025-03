PSG : Daniel Riolo répond à SDM

Invité pour un showcase en avant match du Clasico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, le rappeur SDM a performé sur une de ses chansons nommée «Dolce Camara», dans laquelle il s’en prend verbalement à Daniel Riolo, insultant ses parents. Interrogé sur le sujet, l’éditorialiste de RMC a balayé l’histoire d’un revers de main, expliquant que le rappeur n’a «rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu’il me détestait. Dans la vie, quand tu détestes quelqu’un pour des propos sur le football, c’est que tu n’as pas grand-chose à faire comme occupation. Je m’en fous.»

«Les gars, redescendez, c’est du ballon. De là à me détester, j’ai envie de lui dire : ‘Léonard, viens dans l’After, on va discuter, il n’y a pas de problème’», a même lancé Daniel Riolo, invitant pour la deuxième fois le rappeur à s’exprimer sur le plateau de RMC, sans obtenir de retour de la part de l’intéressé : «J’avais contacté les agents et les gens qui s’occupent de SDM, je voulais qu’il vienne dans l’After. J’avais été reçu avec beaucoup de bienveillance par message par les proches de SDM.» Bientôt la confrontation en plateau entre les deux hommes ?