PSG : Nicolas Anelka encense Kylian Mbappé et parle d'«un futur Ballon d'or»

Parti à la retraite en 2016 après son expérience au Mumbai City FC, l'ancien attaquant français Nicolas Anelka n'a cependant pas dit adieu au football puisqu'il a lancé ce samedi une académie pour les attaquants dans le nord de la France. À cette occasion, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a accordé quelques mots à RMC Sport. L'occasion pour lui de faire l'éloge du champion du Monde français Kylian Mbappé.

«Il est très rapide, très intelligent, très technique. Il a les qualités pour faire de grandes choses. Il l'a déjà prouvé maintes et maintes fois et il le montre à chaque match. (...) Neymar, c'est très fort aussi. Il y a les plus vieux qui sont connus et reconnus, comme Messi et Ronaldo. Mais pour moi, en tout cas, c'est Mbappé qui est vraiment l'image du prototype de l'attaquant avec toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d'or», a déclaré Nicolas Anelka. Des mots qui vont faire plaisir au natif de Bondy.