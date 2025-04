L’OM court un très grand risque avec Adrien Rabiot !

L’Olympique de Marseille joue à se faire peur. Annoncé comme l’un des principaux concurrents au Paris Saint-Germain en début de saison et fort d’un mercato estival (et hivernal) ambitieux, le club olympien n’a finalement rien pu faire face à l’armada francilienne. Reléguée à 22 longueurs des Rouge et Bleu, officiellement champions de France, la formation entraînée par Roberto De Zerbi va désormais devoir se battre pour sécuriser sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Problème ? La dynamique actuelle des Phocéens a de quoi inquiéter…

L’OM menacé, Rabiot agacé

Corrigés par l’AS Monaco (0-3) lors de la 29e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Mason Greenwood, peu inspirés offensivement et bien trop fragiles défensivement, ont perdu leur deuxième place au classement, désormais occupée par les Asémistes. Avec cinq défaites lors des sept derniers matches, l’OM se retrouve donc sous la pression de Lille, Strasbourg, Nice ou encore Lyon et n’aura clairement plus le droit à l’erreur dans ce sprint final (réceptions de Montpellier, Brest et Rennes, déplacements à Lille et au Havre). Une spirale négative qui a de quoi agacer au sein du vestiaire marseillais.

«C’est très dur parce que c’était un match important pour notre saison. Je pense qu’on a mal fait les choses. Je ne sais pas comment l’expliquer. Dans ces moments, on doit travailler et manger de la merde pendant la semaine. On jouera Montpellier la semaine prochaine, devant nos supporters et on doit gagner», regrettait Geronimo Rulli après la débâcle en terres monégasques. «On s’est mis dans cette situation, il reste encore 5 matches, c’est à nous de s’en sortir comme des hommes. On va se taire et retourner au travail. On doit aller chercher cette qualification. Le coach nous a dit qu’il fallait bosser, que la route était encore longue, qu’on devait foncer tête baissée. On y croit. On va rien lâcher comme on fait depuis le début de la saison», ajoutait de son côté Valentin Rongier alors que son entraîneur, Roberto De Zerbi, se voulait lui aussi plutôt optimiste.

Une qualification vitale en Ligue des Champions

«J’ai toujours dit ma vérité, on est toujours en vie et présents pour lutter. On a de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des champions. Cette semaine, l’équipe s’est bien entraînée. Mais si vous me demandez l’analyse du résultat, on aurait mérité mieux. A 1-1 à la mi-temps, ça aurait été différent. Il n’y a rien à dire aux joueurs. Quand c’est le cas, je le dis, parfois de manière forte. Ils ont bien joué, je suis désolé pour les joueurs. Ils avaient bien préparé le match. Désolé aussi pour les gens venus de Marseille. Mais je reste optimiste, plus qu’après certaines défaites et même certaines victoires qu’on a eues cette saison», affirmait l’ancien coach de Brighton.

Plus tôt, le visage d’Adrien Rabiot lui en disait cependant long sur les maux actuels de l’OM. Tête baissée, l’international français quittait la pelouse de Louis II avant un passage remarqué en zone mixte… Alors que des journalistes l’interpellaient, le Français préférait rétorquer : «si je vous parle, je vais dire des dingueries». Une petite phrase confirmant la frustration de l’ancien joueur de la Juve, déjà auteur d’un énorme coup de gueule après la déroute des siens contre le Stade de Reims, il y a deux semaines. «J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. (…) La C1 c’est un grand truc pour un joueur de football, je ne comprends pas qu’on n’a pas plus faim à aller la jouer, certains ne pourront jamais la jouer.»

L’avenir de Rabiot remis en cause ?

Des propos forts que l’homme aux 51 sélections avaient d’ailleurs entièrement assumé quelques heures avant la nouvelle défaite des siens à Monaco. «J’en ai déjà parlé. Il n’y a aucun problème par rapport à mes propos. Ils connaissent mon envie. Je suis venu avec des objectifs clairs. Ceux qui sont là doivent avoir les mêmes. On est là, avec les plus anciens, pour leur faire prendre conscience que c’est important pour le club et ça peut l’être aussi pour eux de jouer la Ligue des champions. Cela change beaucoup de choses. Du fait de leur jeunesse, certains ne voient pas peut-être pas tout ce que ça représente. On discute beaucoup en privé. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il faut tous pousser dans le même sens. Tout le monde doit être mobilisé pour viser le même objectif».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 53 29 +22 16 5 8 57 35 3 Marseille 52 29 +16 16 4 9 57 41

Au regard de la nouvelle contre-performance des Olympiens, samedi soir, et du visage dépité du natif de Saint-Maurice, l’OM a donc du souci à se faire. Sous contrat jusqu’en juin 2026 mais plus que jamais déterminé à l’idée de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, Adrien Rabiot pourrait-il remettre en cause son avenir dans la cité phocéenne en cas d’échec en fin de saison ? Difficile, pour l’heure, de le certifier mais nul doute que l’OM serait bien inspiré de sécuriser au plus vite son avenir européen au risque de voir le gaucher de 30 ans (7 buts et 4 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues) mettre la voile. À l’OM, il y a urgence, et ce à tous les niveaux…