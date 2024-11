Le vestiaire du Real Madrid a trouvé son gros problème

Le Real Madrid est méconnaissable depuis le début de la saison. Malgré l’arrivée d’un renfort comme Kylian Mbappé, le champion d’Europe a déjà perdu trois fois en Ligue des Champions (LOSC, AC Milan et Liverpool), en plus d’avoir subi une humiliation historique au Santiago Bernabéu dans le Clasico face au FC Barcelone (4-0). Quelques joueurs surnagent à l’image de Vinícius Júnior, d’Eduardo Camavinga ou encore d’Antonio Rüdiger mais c’est bien plus compliqué pour les autres. Néanmoins, personne n’abdique ou ne baisse les bras dans le vestiaire. Ce n’est pas le genre de la maison.

Plus surprenant, à l’intérieur même du club, on estime être sur la bonne voie. Paradoxalement, la défaite contre Liverpool mercredi en C1 (2-0) a rassuré certains éléments, d’après Relevo. « La dynamique est en train de changer et l’amélioration est évidente par rapport aux premiers mois de la saison, écrit le journal, rapportant le constat interne. L’équipe travaille de manière plus coordonnée, notamment en défense. » Il en est pour preuve des lignes resserrées et une moyenne de tirs encaissés par match qui a radicalement chuté, passant de onze à trois lors des deux dernières sorties en Liga.

Le vestiaire peste contre les blessures

Même le duel contre les Reds est vu comme encourageant. Le collectif tenait bon, en bloc, et jouait de manière cohérente, plus proche de Courtois, qui pouvait profiter de la vitesse des attaquants pour relancer vite. « Cependant, le premier but a changé la donne et les attaquants n’étaient pas dans un bon jour, principalement Mbappé », analyse Relevo, d’après les informations émanant du vestiaire madrilène. En interne, on estime surtout que la liste des blessés et des absents pèse lourd dans les résultats actuels. Et ça ne s’est pas arrangé à Anfield avec la nouvelle blessure de Camavinga, sur la touche pour trois semaines.

Le Français rejoint trois titulaires incontestés, Eder Militao, Dani Carvajal et Vinicius Jr, mais aussi Aurélien Tchouameni et Rodrygo, alors que David Alaba n’est pas encore de retour. Incertains pour ce week-end, Jude Bellingham, Brahim Díaz et Kylian Mbappé devraient finalement être présents. Mais toutes ces absences plus ou moins longues selon les cas laissent à penser au Real Madrid que sa marge de progression est énorme. Le groupe est toujours derrière Carlo Ancelotti et soutient le Français dans sa quête de performance. Les Merengues n’ont qu’à faire le dos rond et laisser passer l’orage. La spirale des blessures finira bien par s’estomper.