Vidéo : Lamine Yamal déjà buteur pour sa première sélection

Lamine Yamal a décidé de battre tous les record, dès la rentrée. Déjà auteur de débuts surprenants avec le FC Barcelone cette saison, la pépite catalane a également découvert la sélection espagnole. À 16 ans et 57, il est entré en jeu lors du match des éliminatoires à l’Euro 2024, face à la Géorgie. Lamine Yamal est devenu, par la même occasion, le plus jeune joueur à jouer pour la Roja.

Mais la belle histoire s’est transformée en conte de fée. Lancé par Luis de la Fuente peu avant la mi-temps, Yamal s’est déjà offert son premier but de sa carrière sous les couleurs de l’équipe nationale espagnole. Bien servi au second poteau après un bon débordement de N. Williams, le jeune attaquant de 16 ans a lâché une très belle frappe enroulée pour porter le score à 7-1. Logiquement, il devient donc le plus jeune buteur de l’histoire de l’Espagne.