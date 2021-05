Journal du Mercato : l'Olympique de Marseille veut dynamiter le marché des transferts

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

D'après la presse italienne, le Paris SG a contacté Antonio Conte en vue de succéder un potentiel départ de Mauricio Pochettino. Le club de la capitale verrait en Conte le successeur idéal à l'entraîneur argentin s'il venait à partir.

Toujours à Paris, Jorge Mendes a appelé le PSG pour CR7 selon la Gazzetta Dello Sport. Le changement d'entraîneur à la Juve pousserait Cristiano Ronaldo vers la sortie. Mais le média italien relaye aussi que le Paris SG n'a pour l'instant pas donné suite, plus occupé à gérer le dossier Mbappé.

A Lyon, le départ de Rudi Garcia laisse l'OL sans coach. Après avoir essuyé le refus de Christophe Galtier, les dirigeants lyonnais se tournent vers l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, Peter Bosz, selon RMC Sport.

Comme il l'a annoncé à L'Equipe, Gaëtan Laborde souhaite quitter Montpellier, avec l'envie de jouer l'Europe. Le dernier vainqueur de la Ligue Europa et qualifié pour la Ligue des Champions, Villarreal, est sur les rangs.

A Nice lors d'un entretien pour Nice Matin, Jean-Pierre Rivière, le président des Aiglons, a donné le ton pour le prochain mercato. Les niçois souhaitent conserver Kasper Dolberg tout comme William Saliba, même si le club n'a pas la main sur ce dernier. Pour Jean-Clair Todibo, c'est le futur coach qui décidera. Quant à Amine Gouri, un transfert n'est pas envisageable selon Rivière.

Selon nos informations, le défenseur lensois Loïc Badé est très courtisé cet été. Que ce soit en France avec Rennes et Lyon, en Espagne avec Villarreal, l'Atlético et Séville, ou en Angleterre avec Leicester et Brighton. Si Badé venait à quitter Lens, ce ne sont pas les choix de carrière qui manquent.

Retour à Paris où le club de la capitale souhaite prolonger Bandiougou Fadiga. Intégré au groupe pro, puis prêté à Brest cette saison, le milieu de terrain devrait signer un nouveau contrat dans les semaines à venir.

Le PSG qui est en discussions également avec le portier lillois de 18 ans Lucas Lavallée, selon RMC Sport. N'ayant toujours pas signé son premier contrat pro avec son club formateur, le PSG souhaite sauter sur l'occasion pour s'offrir le gardien d'1m95.

Le focus du jour

A l'Olympique de Marseille ça bouge énormément. Les dirigeants sont à fond sur le brésilien Gerson, même si Flamengo est gourmand sur les indemnités. En cas d'échec, Pablo Longoria garderait un œil sur Patrick de Paula, brésilien aussi, cette fois de Palmeiras. Des négociations qui pourraient commencer dès 20 millions d'euros, d'après les échos au Brésil.

Au milieu de terrain, le lensois Seko Fofana est aussi sur les tablettes marseillaises, même si la direction lensoise sera difficile à convaincre. Matteo Guendouzi étant aussi sur la liste des olympiens, il pourrait se faire prêter afin d'être associé à Boubacar Kamara au milieu.

Nemanja Radonjic devrait rester au Herta Berlin après son prêt concluant cette saison. Au contraire de Valère Germain et Pipa Benedetto qui pourraient s'en aller cet été, Germain souhaitant une nouvelle expérience à l'étranger, tandis que Benedetto pourrait retourner à Boca Juniors en prêt. Des départs qui pourraient favoriser la venue de Cristian Pavon, de Boca justement.

Autre cible pour renforcer les ailes, Jérémie Boga plaît beaucoup à Pablo Longoria selon nos informations. Même si les 20 millions d'euros demandés par Sassuolo refroidissent les Marseillais.

En défense, si Pol Lirola devrait rester, l'OM souhaiterait remplacer numériquement Hiroki Sakai après son départ, par Akim Zedadka de Clermont. Le joueur de Southampton Yann Valery est aussi dans le viseur, l'OM souhaitant de la concurrence au poste.

Après le départ de Yohan Pelé, la cible des Marseillais pour remplacer le portier se nommerait Esteban Andrada, un autre joueur de Boca Juniors. Le prix du gardien de 30 ans est estimé à 20 millions d'euros.

Pour terminer ce focus, l'OM a officialisé le prolongation d'Alvaro Gonzalez. L'Espagnol est désormais sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2024.

Les infos du jour à l'étranger

Manchester United songe à Jan Oblak selon Le Sun. Le média anglais relaye même que le club va proposer un contrat au portier slovène. L'Atlético demanderait 75 million d'euros pour que le transfert aboutisse. Un départ de David De Gea permettrait aux Mancuniens de faciliter le transfert.

Aujourd'hui Joan Laporta était présent en conférence de presse pour apporter des éclaircissements sur l'avenir du Barça. Concernant le dossier Lionel Messi, Laporta se dit confiant en indiquant lui avoir fait la meilleure prolongation de contrat possible. La balle est maintenant dans le camp de l'Argentin qui devra trancher. Pendant que le cas Ronald Koeman est loin d'être réglé, des renforts devraient débarquer à Barcelone dès la semaine prochaine.

Le premier renfort blaugrana serait d'ailleurs Georginio Wijnaldum, qui a trouvé un accord de principe avec le FC Barcelone selon les informations de Sport. Le dossier pourrait être bouclé dans les prochains jours pour le Néerlandais qui arriverait donc libre après son passage à Liverpool.

Erling Haaland a évoqué son avenir au micro du média norvégien Viaplay. L'attaquant du Borussia Dortmund se dit soulagé de jouer la Champions League la saison prochaine, en ajoutant qu'il souhaite être respectueux de son contrat actuel, qui termine en 2024. Après avoir remporté cette saison la DFP Pokal, le premier trophée de sa jeune carrière, Haaland souhaite continuer sur cette lancée et en gagner d'autres. Ses courtisans sont prévenus.

En ce qui concerne le champion munichois, une prolongation de contrat est en vue pour Eric Choupo Moting. L'international camerounais a convaincu le Bayern cette saison et d'après AZ, il devrait signer un nouveau contrat de deux ans.

Toujours en Allemagne, Leverkusen est intéressé par William Saliba. D'après le média allemand Kicker, le club veut recruter le joueur d'Arsenal prêté à Nice cette saison. Le prix du joueur serait fixé à 30 millions d'euros par les Gunners.

Les principaux officiels du jour

Ibrahima Konaté à Liverpool, c'est fait. Le transfert a été officialisé par le club anglais. L'international Espoirs rejoint les Reds pour 36 millions d'euros. Un pas en avant pour le défenseur après ses 4 années passées à Leipzig.

En Italie, la Juve a confirmé le départ de son entraîneur Andrea Pirlo après seulement une saison sur le banc Bianconeri. Quelques heures plus tard, c'est Massimiliano Allegri qui devient le successeur de Pirlo en tant qu'entraîneur de la Juventus. Un retour donc pour l'italien qui compte dans son palmarès cinq titres de champion d'Italie sur le banc de la Juve.

Autre entraîneur officialisé, Julien Stéphan a signé un contrat de 3 ans avec Strasbourg comme pressenti. Le jeune entraîneur était libre depuis son départ du banc de Rennes cette saison.

Toujours en France, Nicolas de Préville et Bordeaux c'est terminé. Après quatre saison sous le maillot des Girondins, l'attaquant est maintenant libre de tout contrat, et peut signer où il le souhaite.

En prêt à Metz cette saison, Aaron Leya Iseka ne continuera pas l'aventure avec le club qui ne souhaite pas lever son option d'achat. L'attaquant retourne donc au Toulouse FC.

Alessandro Bastoni prolonge avec l'Inter ! Auteur d'une excellente saison sous les ordres d'Antonio Conte, le défenseur central a été blindé par les Nerazzurri. Il est désormais lié à la formation milanaise jusqu'en juin 2024.

Officialisation de dernière minute et pas des moindres, le Real Madrid tient sa première recrue de l'été ! Le club menregue vient d'annoncer la signature de David Alaba. Dans le viseur du Real Madrid depuis de longs mois, Alaba est enfin un joueur madrilène. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, l'Autrichien vient pour donner un nouvel élan dans l'arrière-garde des Merengues.

Pour suivre en continu toute l'actualité du mercato, ça se passe ici, sur notre live transfert.