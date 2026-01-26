Menu Rechercher
Yannick Carrasco se rapproche de l’AS Roma

Par Aurélien Macedo
Alors que son club d’Al-Shabab traverse une crise financière, Yannick Carrasco pourrait partir cet hiver. Après un solide début de saison avec 9 buts et 3 passes décisives en 17 matches, l’ailier gauche de 32 ans est convoité en Europe et des clubs de Ligue 1 sont sur les rangs.

L’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’Atlético de Madrid pourrait toutefois débarquer en Serie A. Selon Sky Sports Italia, l’AS Roma est en contact pour le faire signer sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Les discussions se poursuivent.

