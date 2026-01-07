Menu Rechercher
Yannick Carrasco est convoité en Ligue 1

Par Max Franco Sanchez
Quinzième de Saudi Pro League après douze journées malgré des investissements conséquents, avec une seule victoire, Al-Shabab traverse une grosse crise. Comme l’indique AS, le club traverse aussi une crise financière et a des problèmes pour payer ses joueurs.

Plusieurs d’entre eux devraient donc rapidement quitter le club. C’est le cas de Yannick Carrasco, l’international belge, bien connu en Europe pour ses passages à l’AS Monaco et l’Atlético de Madrid. Des clubs de Ligue 1, de Serie A, du Brésil et de Premier League seraient déjà venus aux nouvelles selon le média espagnol…

