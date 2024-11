La polémique qui fait le buzz après OM-Auxerre, Kylian Mbappé mis sous pression par les supporters madrilènes

Une polémique qui fait tache

L’OM a vécu une soirée cauchemardesque hier soir en s’inclinant trois buts à un face à Auxerre au Vélodrome. Un autre point noir est à souligner dans cette soirée. Ambre Godillon, journaliste DZN, a été victime d’un jet de projectile lors de la rencontre. La plateforme de diffusion promet que des poursuites vont être engagées. « DAZN condamne fermement cet acte intolérable et indigne. DAZN prendra toutes les mesures nécessaires, notamment judiciaires, pour garantir la sécurité de ses équipes », a annoncé la plateforme de streaming britannique dans un communiqué. Quant à elle, la journaliste s’est dit « choquée » par cet acte. Celle qui officiait au PSG la saison dernière est d’ailleurs marquée d’un bleu sur le visage.

L’ultimatum des supporters du Real Madrid à Kylian Mbappé

À Madrid, on commence à fortement s’inquiéter pour Kylian Mbappé. Alors qu’il a longtemps été protégé depuis son arrivée, les supporters du Real Madrid attendent désormais énormément de Kylian Mbappé, surtout vis-à-vis de son statut de superstar mondiale, affirme Sport ce matin. Ils espèrent qu’il apportera l’impact immédiat qu’un joueur de son calibre devrait avoir, à l’instar des légendes passées comme Cristiano Ronaldo. Si ses performances n’atteignent pas rapidement ces attentes, les sifflets pourraient faire leur apparition, car le Bernabéu n’a jamais été tendre avec ses grandes recrues. Le match contre Osasuna pourrait marquer un tournant dans cette pression croissante. Sa position sur le terrain fait débat au point que le joueur est considéré par le groupe comme l’enfant gâté du président et de l’entraîneur.

Le Brésil force pour Pep Guardiola

On le sait depuis un moment, le Brésil cible l’ancien Pep Guardiola pour devenir son prochain sélectionneur, espérant que l’entraîneur de Manchester City prenne la tête de la Seleção après les résultats décevants de Dorival Junior. Mais selon The Athletic, la Confédération brésilienne de football a contacté Guardiola à plusieurs reprises cette année pour explorer cette possibilité. Guardiola, qui avait été frustré par un désintérêt initial de la CBF il y a des années, semble désormais ouvert à cette idée. Mais il resterait fidèle à City au moins pour une saison encore, avec l’ambition possible de diriger une sélection nationale en vue de la Coupe du Monde 2030.