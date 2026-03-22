Bayern Munich : Michael Olise est en train de choquer l’Europe entière

C’est le joueur du moment. Michael Olise continue d’impressionner avec le Bayern Munich, et sa nouvelle prestation hier contre l’Union Berlin (4-0) à l’Allianz Arena lors de la 27e journée de Bundesliga l’illustre parfaitement. Titulaire sur le couloir droit de l’attaque sous la houlette de Vincent Kompany, l’ailier français a ouvert le score (43e), inscrivant son 16e but toutes compétitions confondues. Mieux encore, le natif de Londres totalise déjà 25 passes décisives cette saison, des chiffres qui confirment sa montée en puissance fulgurante : il a désormais été décisif (par la passe ou le but) face à chacune des équipes de Bundesliga. Déjà exceptionnel en Ligue des Champions face à l’Atalanta lors du match aller (1-6), avec un doublé et une passe décisive, Olise enchaîne les performances de haut niveau et est rapidement devenu un élément incontournable dans le dispositif de Kompany.

La suite après cette publicité

L’entraîneur du Bayern n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur son joueur après la rencontre contre l’Atalanta : « son développement ? Je ne pense pas que ce soit uniquement grâce à ma gestion. Je le connais depuis son passage à Crystal Palace avec Patrick Vieira. Je lui en attribue le mérite. Il est ensuite arrivé au Bayern avec la mentalité qui lui donne une chance d’être l’un des meilleurs joueurs au monde. Il est très minutieux dans son travail. Je ne veux pas comparer les joueurs, car ils ne sont pas du tout les mêmes, mais la mentalité… Quand j’ai joué avec Kevin De Bruyne, j’ai eu la chance de le voir émerger en tant que jeune joueur et de le voir devenir une superstar, une star mondiale, et j’ai vu tout le processus. C’est cette obsession du détail. Michael a cela. Ce n’est pas suffisant, je pense que nous devons le pousser à en faire plus, mais il est sur une très bonne trajectoire, et c’est un plaisir d’en être témoin ». Ces paroles fortes soulignent l’éthique de travail de Michael Olise, qui font de lui l’un des joueurs les plus complets d’Europe à seulement 24 ans.

Michael Olise est en mission

Sur le terrain, Olise impressionne par sa capacité à repiquer dans l’axe, à combiner avec ses coéquipiers en une-deux, notamment avec Harry Kane, et à multiplier les frappes enroulées et les crochets sur son pied gauche. Toujours actif sur son côté, il met en difficulté tous les latéraux adverses et organise le jeu en pressant haut et en relançant le bloc. Son style de jeu et son activité sur le terrain rappellent les meilleures années d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, mais avec une touche unique propre à son style nonchalant. Son rôle dépasse désormais celui d’un simple ailier, il est devenu le moteur offensif du Bayern et l’élément clé capable de faire basculer chaque match grâce à sa patte gauche. Le joueur intéresserait même le grand Real Madrid, mais le Bayern a démenti une offre de 160 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Digne héritier de Griezmann avec les Bleus, l’ancien joueur de Crystal Palace est arrivé sur la pointe des pieds, mais il a rapidement imposé son talent. Depuis son premier rassemblement, Didier Deschamps ne l’a plus lâché, convaincu par son niveau. Capable de marquer sur coup franc, de faire marquer également ou d’évoluer au poste de numéro 10, Michael Olise possède toutes les qualités pour briller en équipe de France. Aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, il s’annonce comme l’un des principaux atouts offensifs des Bleus, prêt à offrir à la France sa troisième étoile ? Réponse dans quelques mois.