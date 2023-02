OM-PSG : Enzo Sternal s’excuse après son like polémique

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup. Le leader du classement de Ligue 1 a repris huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille en allant terrasser les Olympiens à l’Orange Vélodrome (3-0). Une victoire dignement fêtée par Kylian Mbappé. Le Bondynois a ainsi posté un message « NOUS SOMMES LE PARIS SAINT-GERMAIN » sur son compte Instagram. Jusque-là, rien de particulier, sauf que les supporters marseillais ont repéré qu’une pépite de leur club, Enzo Sternal, avait liké la publication du Parisien. De quoi lui valoir une vague de reproches.

Conscient du problème que cela a généré, Sternal a publié un message d’excuse sur son compte Instagram. « Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs. »

