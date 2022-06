Cesc Fabregas quitte l’AS Monaco !

Ce n’est une surprise pour personne puisqu’il l’avait annoncé dans une récente interview. En fin de contrat avec l’AS Monaco, Cesc Fabregas ne prolongera pas et quitte donc le Rocher libre. Le club de la Principauté l’a officialisé sur ses réseaux sociaux ce samedi matin. Après 3 ans et demi à Monaco et seulement 67 petits matches joués, l’ancien milieu de Chelsea est libre de s’engager avec le club qu’il souhaite.

« Le milieu de terrain aux plus de 830 matchs en carrière, dont le contrat arrive à son terme, quitte le club de la Principauté trois ans et demi après son arrivée. Elément important du groupe monégasque, le champion du Monde 2010 a apporté au jeune groupe monégasque son expérience, son aura et sa science du jeu acquises tout au long de sa carrière avec ses précédents clubs, Arsenal, Barcelone et Chelsea », peut-on notamment lire dans le communiqué.