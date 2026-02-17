Menu Rechercher
Ligue des Champions

Monaco-PSG : la réaction à chaud de Denis Zakaria

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Denis Zakaria @Maxppp
Monaco 2-3 PSG

L’AS Monaco y a sans doute cru. Pas favoris de ce barrage de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, les Asémistes ont surpris les Rouge et Bleu en menant 2-0 dès l’entame de match, avant de s’écrouler (2-3). À l’issue de la rencontre, Denis Zakaria ne cachait pas sa déception.

« La déception. Il y avait moyen de gagner ce match. On a bien commencé, on a fait le match pour. Après, il y a eu des décisions litigieuses, mais on ne va pas se cacher derrière ça. On partait dans l’optique de gagner ce match, mais on a encore nos chances. On va aller à Paris pour essayer de gagner là-bas », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

