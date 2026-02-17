Le PSG remonte deux buts à Monaco

Les Parisiens ont vécu un début de match cauchemardesque face à Monaco. Alors qu’ils avaient la possession de balle, les hommes de Luis Enrique ont encaissé deux buts de Balogun, et ont même raté un penalty.

Mais il faut croire que les champions d’Europe en titre ont de la ressource. Entré en jeu à la place de Dembélé, Désiré Doué a réduit le score, avant l’égalisation signée Achraf Hakimi juste avant la pause. À la mi-temps, Monaco et PSG sont à égalité parfaite (2-2).