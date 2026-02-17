Ligue des Champions
Le PSG remonte deux buts à Monaco
1 min.
@Maxppp
Les Parisiens ont vécu un début de match cauchemardesque face à Monaco. Alors qu’ils avaient la possession de balle, les hommes de Luis Enrique ont encaissé deux buts de Balogun, et ont même raté un penalty.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:48
LE PSG REMONTE SON RETARD DE 2 BUTS ET ÉGALISE FACE À MONACO 😳
Et tout ça en moins de 45 minutes 🫠
#ASMPSG | #UCL
Mais il faut croire que les champions d’Europe en titre ont de la ressource. Entré en jeu à la place de Dembélé, Désiré Doué a réduit le score, avant l’égalisation signée Achraf Hakimi juste avant la pause. À la mi-temps, Monaco et PSG sont à égalité parfaite (2-2).
