Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe du Roi

Coupe du Roi : Albacete affrontera le Barça !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Albacete @Maxppp

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi avaient lieu ce midi en Espagne. Et le hasard a placé Albacete sur la route du FC Barcelone. Albacete, c’est bien évidemment le club qui a éliminé le Real Madrid au tour précédent, au terme d’un match plein de rebondissements. On aurait pu avoir un Real Madrid-Barcelone en quart, sans le but de Jefté à la 94e minute. Ce même Jefté a réagi après le tirage au sort.

La suite après cette publicité

« On va tout donner. Je pense qu’on va y mettre tout notre cœur et tout notre enthousiasme. C’est un match passionnant. On va se battre jusqu’au bout pour essayer de se qualifier. Ça va être difficile, c’est une très bonne équipe. Mais on l’a déjà prouvé contre le Real Madrid. On va essayer », a déclaré l’attaquant auteur d’un doublé face au Real Madrid.

Le tirage au sort des quarts de finale :

Albacete-FC Barcelone
Alavés-Real Sociedad
Valence-Athletic Bilbao
Betis-Atlético de Madrid

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Albacete
Barcelone

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Albacete Logo Albacete
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier