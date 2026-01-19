Coupe du Roi : Albacete affrontera le Barça !

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi avaient lieu ce midi en Espagne. Et le hasard a placé Albacete sur la route du FC Barcelone. Albacete, c’est bien évidemment le club qui a éliminé le Real Madrid au tour précédent, au terme d’un match plein de rebondissements. On aurait pu avoir un Real Madrid-Barcelone en quart, sans le but de Jefté à la 94e minute. Ce même Jefté a réagi après le tirage au sort.

« On va tout donner. Je pense qu’on va y mettre tout notre cœur et tout notre enthousiasme. C’est un match passionnant. On va se battre jusqu’au bout pour essayer de se qualifier. Ça va être difficile, c’est une très bonne équipe. Mais on l’a déjà prouvé contre le Real Madrid. On va essayer », a déclaré l’attaquant auteur d’un doublé face au Real Madrid.

Le tirage au sort des quarts de finale :

Albacete-FC Barcelone

Alavés-Real Sociedad

Valence-Athletic Bilbao

Betis-Atlético de Madrid