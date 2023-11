Jude Bellingham efface un record de Cristiano Ronaldo !

Un de plus. Jude Bellingham faisait son grand retour en Liga avec le Real Madrid dimanche, face à Cadix (0-3). Et ça s’est vu. Si Rodrygo Goes a sans doute été le meilleur Madrilène sur le pré, auteur d’un doublé, le milieu de terrain de 20 ans a lui aussi crevé l’écran en s’offrant un but en fin de rencontre. Son 14e de la saison en 15 matchs toutes compétitions confondues. Nouveau record dans la Casa Blanca.

Et pour cause, grâce à sa réalisation contre Cadix, Jude Bellingham est devenu le joueur du Real Madrid ayant inscrit le plus de buts (14) sur ces 15 premières apparitions avec le club de la capitale espagnole. Il efface ainsi les noms de Cristiano Ronaldo, Alfredo di Stefano et Pruden Sanchez, qui en comptaient 13. Pas mal pour un milieu de terrain de 20 ans qui remplace, jusqu’à présent statistiquement, le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite.