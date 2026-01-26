Comment Gary O’Neil a remis Strasbourg sur le bon chemin

Trois matches, trois victoires. Les débuts de Gary O’Neil sur le banc de Strasbourg sont irréprochables, avec une qualification pour les 8es de finale de Coupe de France, une victoire dans le derby face à Metz et une démonstration sur la pelouse du LOSC dimanche soir (1-4). Démonstration qui a rappelé la qualité de jeu, malheureusement inconstante, que l’on avait aperçue un soir de déplacement au Parc des Princes. Liam Rosenior était alors le coach, mais semblait avoir un peu perdu le fil les semaines suivantes. Parti, par sa propre volonté, du côté de Chelsea, non sans avoir expliqué que Strasbourg devait être fier de voir son entraîneur rejoindre les Blues, il ne manque apparemment pas beaucoup à l’équipe alsacienne.

Au contraire, les joueurs ont retrouvé de leur superbe, à commencer par Joaquín Panichelli, qui n’avait plus marqué durant les deux derniers mois de 2025 et qui retrouve en 2026 son énergie et sa finition clinique. On pense aussi à Julio Enciso, qui n’y arrivait pas vraiment sous Rosenior et qui a été étincelant face au LOSC hier soir. Martial Godo, souvent cantonné à la Ligue Conference par Rosenior, se retrouve titulaire avec O’Neil et vient de claquer 3 buts en 2 matches. « Je pense que c’est notre meilleur match de la saison. Le nouveau coach est top, il bosse dur. Il appuie surtout sur notre mentalité », a-t-il déclaré hier après la rencontre.

Gary O’Neil imprime sa marque

Alors, comment Gary O’Neil s’y est-il pris pour garder le meilleur de l’époque Rosenior tout en corrigeant, pour l’instant, le pire ? « Je vais voir si cela fonctionne en Ligue 1. Il y aura moins de marquage individuel, un bloc moins haut sur le terrain pour garder plus de joueurs derrière le ballon », avait-il annoncé après la victoire face à Metz (2-1). Hier, après la victoire face à Lille, il a livré son analyse, conscient de la richesse de son effectif et de ses inconvénients. « On a du talent sur toutes les lignes. Ma responsabilité, c’est qu’ils jouent tous bien, trouver ce qui leur correspond le mieux. Il y a encore du boulot pour être plus régulier. Si on veut aller haut, on ne peut pas se permettre de finir le match de cette manière, et de concéder ce but, par exemple. Mais je ne veux pas être trop dur. C’est une super victoire. On a un effectif génial et on vise très haut. J’aime comme ils essaient de jouer vers l’avant. On sait qu’on peut peiner à l’extérieur, surtout à cause de la jeunesse de notre effectif. Il faut surtout comprendre ce qu’on a bien fait : travailler les uns pour les autres, être solides, respecter les consignes. Je suis très content ».

Le réveil strasbourgeois arrive au bon moment, puisque c’est le PSG qui va se présenter le week-end prochain à la Meinau. Puis, il y aura Monaco en Coupe de France, suivi de deux déplacements, au Havre et à l’OM, avant la réception de Lyon et de Lens. Les 4 premiers à affronter au cours des 5 prochains matches du championnat, donc. L’objectif reste toutefois une qualification européenne à l’issue de la saison. En battant le LOSC, le RCSA - qui avait perdu le contact avec le top 5 ces dernières semaines - s’est repositionné comme outsider et les prochaines semaines diront ce qu’il est capable d’aller chercher avec O’Neil sur le banc.