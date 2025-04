Liga : Villarreal s’impose contre l’Espanyol

Ce dimanche, Villarreal avait l’obligation de l’emporter à domicile contre l’Espanyol pour rester dans les cinq premières places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Incapables de remporter leurs deux derniers matches en championnat, les hommes de Marcelino se devaient de renouer avec le succès. Et en délivrant un service minimum, le Sous-Marin jaune s’est imposé sur la plus petite des marges.

Après une première période équilibrée, les locaux ont cru ouvrir le score mais le but de Thierno Barry a été refusé pour une position de hors-jeu à la demi-heure de jeu (31e). Au retour des vestiaires, Villarreal a mis le bleu de chauffe et, sur un service de Nicolas Pépé, Yeremy Pino a donné l’avantage aux siens. Malgré des occasions de part et d’autre, le score n’a pas évolué. Avec ce résultat favorable, Villarreal grimpe à la cinquième place tandis que l’Espanyol reste 13e.