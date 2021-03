Equipe de France : Ousmane Dembélé a marqué des points

La suite après cette publicité

Il était de retour comme titulaire en bleu pour la première fois depuis le 11 octobre 2018 (France-Islande, 2-2 en amical). Après avoir disputé 26 petites minutes lors de l'accroc des Bleus face à l'Ukraine (1-1), mercredi, Ousmane Dembélé débutait face au Kazakhstan cet après-midi sur le front d'une attaque également composée de Thomas Lemar, Antoine Griezmann et Anthony Martial. L'ailier du Barça n'avait pas l'intention de laisser passer cette chance de briller. Sur la pelouse synthétique de l'Astana Arena, "Dembouz" s'est distingué par une belle activité.

Toujours en mouvement, il a, comme à son habitude, beaucoup attiré le ballon, entre percutions et provocation de l'adversaire. C'est assez logiquement qu'il a été récompensé par un but - son premier en match officiel avec les Bleus, son 3e en 23 sélections - sur une passe de Martial. Un tir parfaitement croisé du pied droit (0-1, 19e). Au-delà de ça, ses appels ont embêté la défense adverse. Et s'il a manqué le doublé sur un bon centre de Dubois, son jeu exige une certaine prise de risque, ce qui peut provoquer parfois du déchet. Nous l'avons d'ailleurs élu homme du match.

Didier Deschamps et Paul Pogba toujours plus exigeants

Et ce n'est pas Didier Deschamps qui dira le contraire. «Il a marqué un but déjà, c'est le plus important. Ceux qui jouent ont la possibilité de mettre des choses à leur crédit. Ceux qui ne jouent pas, ne sont pas là, ne peuvent pas. De par ce qu'il faisait dans son club, il a une capacité à répéter les efforts aujourd'hui. Et il a cette qualité technique. Il met un beau but, mais il peut toujours mieux faire les choses, être plus décisif», a déclaré le sélectionneur au micro de TF1 après la rencontre, satisfait mais incapable de l'être totalement. Le talent brut ne suffit pas.

Egalement bavard au coup de sifflet final, Paul Pogba, qui célébrait lui aussi son retour comme titulaire dans l'entrejeu de la sélection française, s'est félicité du come-back gagnant de son coéquipier et ami, qu'il couve mais qu'il évoque avec une bonne dose d'objectivité. «C'est très bien. On sait ce qu'il peut apporter dans cette équipe, il doit encore progresser, il le sait. Mais on lui parle et je le prends sous mon aile, toujours, pour le booster. Il donne toujours le maximum et c'est bien.» Visiblement, le retour d'Ousmane Dembélé fait du bien à tout le monde.