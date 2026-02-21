Benfica : l’agent de Gianluca Prestianni démonte les dernières rumeurs

C’est l’affaire dont tout le monde parle depuis plusieurs jours. Lors de la rencontre entre Benfica et le Real Madrid en barrages de la Ligue des Champions, Gianluca Prestianni se serait illustré de la pire des manières en proférant des insultes racistes à Vinicius Jr après le but du Brésilien. Un comportement qui lui a, logiquement, valu de nombreuses critiques en Europe. Et alors qu’une enquête de l’UEFA a été ouverte, une rumeur expliquait ce vendredi que le jeune Argentin aurait expliqué à l’organisation régente du football européen qu’il aurait lancé des insultes homophobes à l’attaquant du Real Madrid.

Une information erronée comme l’a expliqué son agent, Gaston Fernandez, dans des propos rapportés par A Bola : «tout ce qui a été publié concernant les propos de Gianluca Prestianni lors des enquêtes menées par l’UEFA est faux. Personne ne nous a officiellement contactés pour nous informer d’éventuelles sanctions liées à cette affaire. L’agent a insisté sur le fait que la priorité est la tranquillité d’esprit du joueur. « Suite au communiqué publié par Benfica, nous ne souhaitons pas poursuivre cette affaire. Nous avons déjà clairement indiqué que les faits ne se sont pas déroulés comme ils ont tenté de le présenter concernant Gianluca. Désormais, notre priorité est d’assurer la sérénité du joueur.»