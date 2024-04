Le Bayern Munich prolonge le contrat Alexander Nübel et son prêt à Stuttgart

Prêté depuis le début de la saison à Stuttgart, Alexander Nübel sait ce que l’avenir lui réserve. Le gardien vient de prolonger son contrat de deux saisons au Bayer Munich, soit jusqu’en 2029, mais reste deux ans supplémentaires en prêt dans son club actuel. Il n’intégrera donc pas la hiérarchie des gardiens prochainement chez les Bavarois où Manuel Neuer n’a plus qu’un an de contrat, et devrait prendre sa retraite en juin 2025.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux de cette décision et de la confiance que le FC Bayern m’a témoignée. En même temps, je me sens très bien à Stuttgart. Je veux réussir avec le VfB et réussir les prochaines étapes», a réagi l’ancien Monégasque (27 ans) qui réalise une très belle saison avec Stuttgart, actuellement 3e de Bundesliga… à égalité de points avec le Bayern.