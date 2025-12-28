PSG : Marquinhos veut devenir français

Et si Marquinhos devenait français ? À l’instar de son ex-coéquipier Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain souhaite prendre la nationalité française. C’est en tout cas ce qu’il a lui-même confié auprès de RTL, ce dimanche. « On travaille pour cela, madame (Carol Cabrino, sa compagne) a déjà demandé ! Moi je travaille pour cela, pour demander avec (elle) aussi. »

« Pour moi, ce serait un grand plaisir d’enfin être un Parisien français, poursuit le capitaine des Champions d’Europe en titre. J’ai vécu 18 ans au Brésil, mais 13 ans déjà en France, alors c’est normal qu’une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée. Pourquoi pas continuer à vivre à Paris. Mais cela demande de penser à beaucoup de choses… Combien d’années, je vais rester ici à jouer ou après carrière aussi ? On va voir. »