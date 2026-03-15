LdC : l’arbitre de Chelsea-PSG est connu

Mercredi dernier, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Chelsea (5-2). Miné par ses erreurs défensives, le club londonien va devoir créer la sensation lors du match retour ce mardi pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Une manche retour qui sera arbitrée par Slavko Vincic.

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Réputé comme étant l’un des meilleurs arbitres d’Europe, le Slovène a arbitré sept rencontres de Ligue des Champions cette année. L’arbitre de 46 ans avait officié lors du match nul entre le PSG et Newcastle en janvier dernier (1-1). Dans le registre de rencontres franco-anglaises, il était également au sifflet lors de la lourde défaite de Marseille face à Liverpool (0-3) cette saison.