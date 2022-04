PSG : la nouvelle disasterclass de Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Gianluigi Donnarumma n'y arrive pas. Depuis quelques mois, le portier italien traverse une très mauvaise passe. Après un bel été marqué par sa victoire à l'Euro 2021 avec l'Italie et son transfert au Paris Saint-Germain, le gardien de 23 ans avait remporté le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien du monde. Mais tout cela semble très loin pour l'ancien joueur de l'AC Milan. En effet, depuis quelques mois, il n'est plus que l'ombre de lui-même.

Une nouvelle erreur

Il y a eu d'abord cette énorme bourde face au Real Madrid le 9 mars dernier en huitième de finale retour de l'UEFA Champions League. Pressé par Karim Benzema, il avait commis une erreur qui avait relancé les Merengues. Ce soir-là, "Gigio" était sorti de son match et avait encaissé trois buts. Il avait été trompé autant de fois le 20 mars dernier lors de la défaite 3 à 0 face à Monaco. Appelé en sélection, le gardien voulait retrouver de la confiance loin de la capitale française.

Mais il a de nouveau échoué avec la Squadra Azzurra lors de la défaite 1 à 0 face à la Macédoine du Nord le 24 mars. Une rencontre où il aurait pu bien mieux faire sur le but encaissé. Un but qui a coûté cher à son pays, qui n'a pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2022. Dans le dur, Donnarumma a repris du service en avril au PSG. Un mois où il a connu trois succès face à Lorient (5-1), Clermont (6-1) et l'Olympique de Marseille (2-1). Mais face aux Phocéens, il a encore été décevant.

Pochettino le défend

Loin d'être rassurant, il a été à nouveau fautif sur le but égalisateur de l'OM après avoir mal jugé la trajectoire sur le corner marseillais (1-1, 31e). La Rédaction FM lui a d'ailleurs attribué la note de 3 pour l'ensemble de son oeuvre hier soir. Nos confères des quotidiens L'Equipe, qui ont parlé d'une année 2022 cauchemardesque et de «son inquiétante fébrilité», et Le Parisien, qui le tient pour responsable du but, lui ont donné la même note. En Italie, sa prestation a aussi fait parler. "Une erreur de Donnarumma, mais le PSG bat l'OM", titre le Corriere dello Sport.

Critiqué de toutes parts, Donnarumma peut compter sur Mauricio Pochettino, qui l'a défendu en conférence de presse : « je suis satisfait de ce que fait Gianluigi. Les rendements ne sont pas linéaires au cours d’une saison. Il a un très bon niveau pendant de nombreux mois. C’est clair que nous possédons deux gardiens de très grand niveau. Keylor était à peine de retour après sa blessure en sélection et il s’est à peine entraîné avec le groupe hier. Nous verrons qui jouera le prochain match. Il n’y a pas de cas spécifique lié aux gardiens. Ils sont comme les autres et ont donc des bas et des hauts. Tous les joueurs sont susceptibles de commettre des erreurs». Mais ça commence à faire beaucoup pour Donnarumma, que l'AC Milan rêve de sortir de sa galère.