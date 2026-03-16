L’Espagne fait le procès de Kylian Mbappé

Le suspense a été levé. Ce lundi matin, le Real Madrid a dévoilé le groupe de joueurs retenus par Alvaro Arbeloa afin d’affronter Manchester City demain soir en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Comme annoncé depuis quelques heures par la presse espagnole, Kylian Mbappé (27 ans) est bien du voyage. Touché au genou, le Français était à l’arrêt depuis quelques semaines, lui qui a consulté en France après ne pas avoir été convaincu par le diagnostic posé par le staff médical de la Casa Blanca. Mais rien ne dit que KM10 jouera demain soir à l’Etihad Stadium. Ce n’est pas la tendance comme l’a indiqué El Chiringuito hier soir.«Mbappé voyagera et s’entraînera avec l’équipe ce lundi. Si le match se déroule bien, l’idée est qu’il ne joue pas», a affirmé un journaliste présent en plateau.

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Le Real Madrid est jugé meilleur collectivement sans KM10

Aucun risque ne sera donc pris avec l’attaquant tricolore. D’autant que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu se sont très bien débrouillés sans lui la semaine dernière. Portés par un grand Fede Valverde, ils se sont imposés sur le score de 3 à 0. Ils ont enchaîné vendredi soir à domicile avec un succès 4 à 1 face à Elche. Au-delà des scores, c’est surtout le jeu et l’attitude des joueurs qui ont plu. En Espagne, où on adore débattre, le retour de Mbappé fait parler. Là-bas, certains estiment qu’il pourrait bien bouleverser le bon équilibre de l’équipe, lui qui a pourtant des statistiques monstrueuses cette saison 2025-26 (38 buts et 6 assists en 33 matches toutes compétitions confondues). Beaucoup seraient heureux de pouvoir compter sur un tel joueur. De l’autre côté des Pyrénées, on est plus tatillon.

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C’est le cas de la Cadena SER. Mbappé met Arbeloa dans une position délicate. «Arbeloa semble avoir trouvé la formule gagnante avec son système à 5 milieux de terrain et 1 attaquant (…) Grâce à ce nouveau système, certains joueurs, comme Fede Valverde par exemple, ont pu contribuer offensivement, signant notamment ce triplé historique contre Manchester City en Ligue des Champions», écrit la radio ibérique, qui a interrogé Jésus Gallego sur la nouvelle stratégie du coach madrilène : « il a fait entrer beaucoup de jeunes du centre de formation qui courent sans cesse, et il semble que le Real Madrid souffre moins ainsi. Ce n’est pas qu’ils jouent de façon brillante, mais ils sont indéniablement moins mis sous pression défensivement.»

Les absents ont toujours tort

Il a ajouté : « il semble que ce système soit à oublier. Ce 4-3-3 n’a pas fonctionné, pour une raison ou une autre. Arbeloa l’a modifié lors des deux derniers matches et cela semble prometteur, mais cela va-t-il continuer ? » La SER se demande surtout : «mais que se passera-t-il au retour de Kylian Mbappé et Jude Bellingham ?» Le journaliste, Anton Meana, a un avis sur la question. « Si Mbappé revient, il jouera avec deux attaquants, Mbappé et Vinicius. Avec Bellingham, on pourrait jouer avec cinq milieux, mais une chose est sûre : le 4-3-3, c’est fini. Le 4-3-3 est mort.» Le constat est le même du côté de Sport. La publication espagnole évoque le come-back du n°10 madrilène au sein d’une équipe qui a montré un meilleur visage sans lui.

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«Le débat délicat autour du retour de Mbappé au Real Madrid. Le Français est prêt à retrouver les terrains, mais cela arrive au moment même où l’équipe connaît sa meilleure période depuis l’arrivée d’Arbeloa comme entraîneur (…) Avec 38 buts en 33 matches, le retour de Kylian Mbappé au Real Madrid soulève pourtant des questions délicates. On s’interroge sur l’impact que sa présence sur le terrain pourrait avoir sur les performances de l’équipe lors des derniers matches. Force est de constater que le Real Madrid n’a pas vraiment brillé sans l’international français (…) Malgré tout, les deux derniers matches contre Manchester City et Elche ont effacé cette période difficile et ont eu un impact très positif sur la perception de l’équipe par les supporters. Au-delà des victoires éclatantes, le plus remarquable a été la qualité du jeu et l’engagement des joueurs. Le match contre City a été considéré comme un tournant de la saison. Arbeloa l’a emporté tactiquement, alignant Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde et Brahim Díaz dans le même onze de départ, laissant Vinicius comme seul joueur libre de toute contrainte.»

L’Espagne attend plus de Mbappé

«Cette formation pourrait être reconduite au match retour, mais avec le retour de Mbappé dans l’effectif pour la rencontre de mardi, la donne change considérablement. L’attaquant remplacerait probablement Brahim Díaz, mais une question se pose : le Real Madrid peut-il rééditer sa performance du Bernabéu avec le Français sur le terrain, compte tenu de son implication défensive et de son jeu collectif limité ces derniers mois ? Le débat est toujours d’actualité. La présence de Mbappé influence de nombreux aspects du jeu du Real Madrid, surtout lorsqu’il évolue aux côtés de Vinicius. Autre point à considérer : la domination du Français dans la finition de chaque attaque, ce qui réduit considérablement l’impact d’une seconde ligne d’attaque qui, la semaine dernière, sous l’impulsion de Fede Valverde, a démontré un certain talent pour marquer. À ce propos, une statistique est éloquente : l’Uruguayen a inscrit 7 buts toutes compétitions confondues cette saison, et tous en l’absence de son coéquipier français. L’apport de Mbappé à l’équipe est indéniable lorsqu’il est sur le terrain, que ce soit en termes de buts, de menace constante ou de polyvalence (…) Cependant, la grande question est maintenant de savoir comment la présence du numéro 10 des Merengues influencera le jeu de l’équipe à son retour, surtout si Arbeloa est « forcé » de le faire jouer sans qu’il soit à 100 %.»

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Le Français, dont les talents de finisseur sont loués, est pointé du doigt pour son manque d’implication défensive et son faible impact dans le jeu collectif. Bruno Alemany en a parlé au micro de la Cadena SER. « Je pense qu’Arbeloa a parfaitement résumé la situation en disant que pour réaliser de grandes choses cette année, le Real Madrid doit être une équipe très soudée. Pour moi, la question n’est pas de savoir s’ils vont revenir à un 4-3-3, mais plutôt s’ils vont retomber dans leurs travers, cette équipe apathique où deux joueurs refusaient de presser. S’ils parviennent à éviter cela, alors je pense qu’ils auront encore une chance de remporter le titre.» Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont clairement pointés du doigt en ce qui concerne le travail défensif. Le Français, qui a souvent sauvé les siens ces derniers mois, va devoir montrer plus de choses. En Espagne, on attend toujours de voir la meilleure version de KM10, individuellement mais surtout collectivement.