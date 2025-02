PSG : Luis Enrique est ravi pour Presnel Kimpembe

Outre la qualification du PSG pour les quarts de finale aux dépens du Mans, l’événement de la soirée était l’entrée en jeu de Presnel Kimpembe. Après deux ans d’absence en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille qui a nécessité deux opérations, le défenseur a retrouvé les terrains.

«Je suis très content pour lui. Presko s’est battu pendant deux ans contre ses soucis. Sa forme physique s’améliore et il a pu nous aider. C’est un vrai leader et nous sommes ravis» a réagi Luis Enrique sur beIN Sports. Kimpembe a remplacé Pacho à dix minutes et a même hérité du brassard, offert par Hakimi.