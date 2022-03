Coupe du monde 2022 : le Brésil terrasse le Chili, Neymar buteur

Qualifié pour la Coupe du monde 2022 depuis le 11 novembre dernier, le Brésil s'était donc fixé comme nouvel objectif de conclure les éliminatoires de la zone Am-Sud en tête du classement, toujours invaincu, devant le rival argentin. Sur douze victoires et trois nuls, la Seleção n'a pas dérogé à la règle face au Chili, modeste 6e, qui conservait une infime chance de finir parmi les quatre premiers.

Au Maracanã, Tite dégainait un 4-3-3, dans lequel on retrouvait l'ancienne charnière du PSG Thiago Silva-Marquinhos, le milieu lyonnais Lucas Paqueta ou encore Neymar, de retour en sélection après trois matches sur le flanc. En face, la Roja se présentait, comme toujours depuis dix ans, avec Bravo dans le but, Medel en patron de la défense, Isla sur un côté, Vidal et Aranguiz au milieu et l'indéboulonnable Alexis Sanchez devant.

Neymar et Vinicius Jr manqueront la Bolivie

Si l'enjeu était du côté des Chiliens, le Brésil n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Après une nette domination dans le premier acte, Neymar a provoqué une faute d'Isla dans sa surface et débloqué le score sur penalty (1-0, 44e). Deux minutes plus tard, bien servi par Antony, Vinius Jr a doublé la mise après avoir accéléré sur son côté gauche, dans la surface (2-0, 45e+1). Au retour des vestiaires, s'en est suivi un échange de tacles rugueux. Les cartons ont plu.

Avertis, Neymar et Vinicius Jr manqueront l'ultime rencontre prévue en Bolivie ce mardi. Commode. Arturo Vidal a cru redonner espoir au Chili, mais son but a été refusé pour une position de hors jeu (51e). Philippe Coutinho a pris la place de Lucas Paqueta, avant que Claudio Bravo ne commette l'irréparable en séchant Antony dans sa surface. L'attaquant d'Aston Villa a imité Neymar sur penalty (3-0, 72e). Entré à 15 minutes du terme, Richarlison a corsé l'addition d'un tir enroulé pied gauche dans le temps additionnel (4-0, 90e+1).

Avant un dernier déplacement en Bolivie, mardi, le Brésil assure définitivement sa place de leader. Le Chili voit ses chances de rejoindre le Qatar s'amenuiser encore un peu plus. Seul le barrage est désormais envisageable pour la Roja, qui tentera de ravir la 5e place au Pérou et à la Colombie.

