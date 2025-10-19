Menu Rechercher
L’anecdote folle de Rodéric Filippi avec Zlatan Ibrahimovic

Par Aurélien Macedo
Zlatan Ibrahimović à l'AC Milan @Maxppp

Ancien joueur du Gazélec Ajaccio qui a évolué en Ligue 1 pendant la saison 2015-2016, Rodéric Filippi (36 ans) en a terminé avec sa carrière professionnelle. Après un passage à Tours puis un retour au Gazélec, il évolue désormais dans le club amateur de Bastelicaccia. Le défenseur central corse est revenu dans un entretien pour L’Équipe sur les moments forts de sa carrière et notamment sur l’accrochage qu’il avait eu à l’époque avec Zlatan Ibrahimovic.

«Le seul avec lequel j’ai eu un accrochage, c’est Zlatan. Il me mettait des balayettes quand le ballon était à l’opposé. Mais à un moment, je me suis un peu étiré un muscle, limite un claquage, et il est venu me dire : "Fais attention pour ta carrière… ", donc pas un méchant. Moi, je mettais un coup de genou au premier contact», a déclaré celui qui est désormais jardinier à la mairie d’Ajaccio.

