EdF, PSG : Didier Deschamps se prononce sur l'avenir de Kylian Mbappé

Invité du Football Show sur BeIN Sports, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps s'est prêté au jeu des questions réponses avec des jeunes passionnés, actuellement en situation de handicap ou malades. Bien évidemment, le champion du monde 98 et 2018 n'a pu échapper aux interrogations sur l'avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant du PSG réfléchit toujours à son futur. Et Didier Deschamps a accepté de se livrer sur le sujet.

« C'est un privilège qu'il soit français et c'est une très bonne chose pour le football français qu'il soit au PSG et en L 1. La suite, il la choisira, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Angleterre. C'est un joueur hors-norme qui a envie de gagner des titres. Il est bien à Paris. Tous les choix sont bons au départ, c'est après qu'on voit s'ils étaient vraiment bons. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils aux joueurs de l'équipe de France, ils en ont assez autour d'eux. Mais je donne volontiers mon avis s'ils me le demandent. Dans les discussions, ils sont beaucoup à me le demander. Est-ce que Kylian bougera en fin de saison ou plus tard? Sincèrement, je ne le sais pas. Ça sera sa décision et celle de ses parents, » a ainsi confié Deschamps. Reste à savoir quand Kylian Mbappé communiquera sa décision...