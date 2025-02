Erling Haaland se fait humilier en Angleterre, le retour au sommet de Robert Lewandowski bluffe l’Espagne

Erling Haaland prend cher

Manchester City et plus particulièrement Erling Haaland ont passé une sale après-midi. Les yeux sont rivés sur Myles Lewis Skelly, buteur pour les Gunners et qui n’a pas manqué de chambrer le Norvégien lors du facile succès 5-1 d’Arsenal face à City. À l’aller, le Norvégien avait été assez virulent avec Gabriel lors de l’égalisation à la dernière seconde en lui jetant le ballon dans la tête, la vengeance des joueurs londoniens aura duré près de 90 minutes hier. D’ailleurs, le Daily Mirror s’en amuse en titrant avec la déclaration d’Haaland qui avait demandé plus d’humilité de la part des joueurs d’Arsenal. Résultat, le chambrage a changé de camp, entre la célébration de Gabriel sous ses yeux, celle de Lewis Skelly à la Haaland version Dortmund, Arsenal a pris sa revanche. Même l’égalisation du buteur de Manchester City n’aura rien changé au scénario. Plus globalement, Manchester City a encore coulé, une défaite humiliante que la presse européenne ne manque pas de souligner.

Le serial buteur Lewandowski est de retour

Le Barça profite du faux-pas du Real Madrid pour recoller à 4 points ! Dans un match étriqué et difficile contre une équipe d’Alaves plus que rugueuse, les Blaugranas ont réussi à s’imposer 1-0 grâce à Robert Lewandowski. Yamal a offert le but de la victoire au Polonais, un duo qui brille de nouveau au meilleur des moments pour le Barça. La presse catalane et plus globalement espagnole a été très élogieuse au sujet du Polonais, buteur hier alors que son équipe n’arrivait pas à faire la différence. Le meilleur dans la surface pour Mundo Deportivo qui met en avant les statistiques plus qu’éloquentes de l’ancien du Bayern, meilleur buteur de Liga avec déjà 18 réalisations.

Le bel hommage de Mbappé à Dembélé

Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie. Le Français a enchaîné deux triplés d’affilée, ce qui fait de lui le meilleur buteur depuis le début de l’année 2025. Une efficacité qui a fait réagir Kylian Mbappé, son grand ami et ancien coéquipier. Le capitaine des Bleus est hypé par l’attaquant parisien qui marche sur l’eau en ce moment. Mbappé a expliqué qu’il n’était pas surpris par cette prise de pouvoir express de Dembélé et surtout qu’il n’avait jamais douté de son talent. Le joueur du Real Madrid explique ça par un déclic mental, tout en ajoutant que Dembouz peut encore progresser à ce poste et pourquoi pas atteindre la trentaine de buts cette saison. C’est tout ce qu’espèrent les supporters parisiens et Kylian Mbappé qui a toujours été à ses côtés.