Le FC Barcelone et la Juventus touchent au but pour leur surprenant échange

Alors que Lautaro Martinez et Neymar ont énormément fait la une des journaux catalans ces dernières semaines, une nouvelle hypothèse a commencé à prendre de l'ampleur, tant dans les médias espagnols qu'italiens : celle d'un échange entre le FC Barcelone et la Juventus, puisque le champion d'Espagne s'intéresse à quelques joueurs du champion d'Italie, et vice-versa. Il reste cependant à se mettre d'accord autour des modalités et des pièces à échanger dans cette opération.

La Vieille Dame a ainsi jeté son dévolu sur Arthur Melo, mais le milieu de terrain brésilien a déjà fait savoir qu'il n'envisageait pas un départ du FC Barcelone cet été. « Il y a toujours des spéculations mais honnêtement mon idée est très claire, la seule option qui m'intéresse est de continuer à Barcelone. Je me sens très bien ici et je remercie également le club et les entraîneurs pour leur confiance. C'est une autre raison pour être plus clair, de mon souhait de continuer ici. L'intérêt supposé des grands clubs est toujours un compliment pour quiconque, mais dans mon esprit il s'agit de jouer ici pendant de nombreuses années », a notamment confié l'international auriverde.

Le Barça est séduit par Pjanic

Comme l'explique Marca, les deux clubs sont en revanche d'accord sur un joueur : Miralem Pjanic. L'ancien de l'Olympique Lyonnais plaît énormément au FC Barcelone, alors que la Juventus est prête à s'en séparer. Le journal explique que le Bosnien sera présent dans ce deal, aux côtés d'autres joueurs et de diverses sommes d'argent. L'expérience du joueur au plus haut niveau ainsi que son profil et ses qualités techniques ont définitivement convaincu le leader de la Liga de s'offrir ses services.

Reste donc à savoir quels joueurs accompagneront le joueur de 30 ans dans cette opération. Ces derniers jours, Sergi Roberto avait été cité comme candidat à faire le chemin inverse, alors qu'on sait que les Barcelonais tenteront de se séparer d'éléments comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo et Samuel Umtiti. Mais tout porte à croire que Miralem Pjanic découvrira la Liga et la Catalogne dès cet été... On rappelle que cet hiver, les deux clubs avaient déjà procédé à un échange, puisqu'Alejandro Marqués a pris la direction de Turin alors que Matheus Pereira a débarqué à Barcelone.